Биография

Виктория Полторак — российская актриса. Родилась в городе Верхнезейск 18 ноября 1980 года. После окончания школы Виктория поступила в Ульяновский университет на факультет культуры и искусства. В 2002 году девушка начала работать в драматическом театре Ульяновска. Спустя 2 года она была зачислена на курс Юрия Калмыкова в ГИТИС. Первая серьезная роль Виктории Полторак — в сериале «Молодые и злые» 2006 года. Виктория отлично справилась с ролью бойца специального подразделения. Настоящий успех к ней пришел в 2008 году, когда она сыграла заметную роль в мелодраме «Однажды в провинции». Полторак снялась во многих фильмах и сериалах, среди которых «Беглец», «Новый человек», «Опасные связи», «Цыганка», «Ваша честь», «Пищеблок».