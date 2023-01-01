WinkВиктория Полторак
Виктория Полторак
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 18 ноября 1980 г. (44 года)
Биография
Виктория Полторак — российская актриса. Родилась в городе Верхнезейск 18 ноября 1980 года. После окончания школы Виктория поступила в Ульяновский университет на факультет культуры и искусства. В 2002 году девушка начала работать в драматическом театре Ульяновска. Спустя 2 года она была зачислена на курс Юрия Калмыкова в ГИТИС. Первая серьезная роль Виктории Полторак — в сериале «Молодые и злые» 2006 года. Виктория отлично справилась с ролью бойца специального подразделения. Настоящий успех к ней пришел в 2008 году, когда она сыграла заметную роль в мелодраме «Однажды в провинции». Полторак снялась во многих фильмах и сериалах, среди которых «Беглец», «Новый человек», «Опасные связи», «Цыганка», «Ваша честь», «Пищеблок».
Фильмография
Актриса
- 9.0
Музыка времени2024
- 6.9
Слово. Война2023, 100 мин
- 6.6
Бодибилдер2022, 87 минБесплатно
- 8.9
Воспоминания Победы2021, 64 мин
- 7.1
Модель2021, 89 мин
- 9.3
Ваша честь (2021)2021
- 5.1
Идеальная жена2021, 77 минБесплатно
- 9.0
Отогрей мое сердце2016, 95 минБесплатно
- 8.7
Спецотряд «Шторм»2013
- 9.1
Продается кошка2012, 106 минБесплатно
- 8.0
Только вернись!2008, 86 минБесплатно
- 8.3
Белый холст2008, 91 минБесплатно