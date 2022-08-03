Идеальная жена (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Катерина живет в счастливых иллюзиях, что ее брак с профессором философии Максимом поистине идеален. Но однажды женщине приходится снять «розовые очки» — в кармане пиджака благоверного она находит письмо от любовницы. Тогда же в гости к супругам заявляется друг Макса Виктор, который рассказывает Катерине такие подробности тайной жизни еe мужа, каких она даже представить не могла. И что теперь со всем этим делать обманутой идеальной жене?
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- АГРежиссёр
Андрей
Грачев
- Актриса
Виктория
Полторак
- Актёр
Дмитрий
Белоцерковский
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- ОТАктриса
Ольга
Тураева
- ОРАктёр
Остап
Риммен
- СЧАктриса
Софья
Чурсинова
- ВКСценарист
Валентин
Красногоров
- АГСценарист
Андрей
Грачев
- МППродюсер
Мария
Панкратова
- МЗХудожница
Марина
Заболотская
- АГМонтажёр
Андрей
Грачев
- ДНОператор
Денис
Негривецкий
- ССОператор
Сергей
Спиридонов
- СККомпозитор
Сергей
Киселев
- НМКомпозитор
Никита
Миронов