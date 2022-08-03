Идеальная жена (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Катерина живет в счастливых иллюзиях, что ее брак с профессором философии Максимом поистине идеален. Но однажды женщине приходится снять «розовые очки» — в кармане пиджака благоверного она находит письмо от любовницы. Тогда же в гости к супругам заявляется друг Макса Виктор, который рассказывает Катерине такие подробности тайной жизни еe мужа, каких она даже представить не могла. И что теперь со всем этим делать обманутой идеальной жене?

