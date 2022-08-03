Идеальная жена
Wink
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Идеальная жена
5.32021, Идеальная жена
Комедия77 мин18+

Идеальная жена (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Катерина живет в счастливых иллюзиях, что ее брак с профессором философии Максимом поистине идеален. Но однажды женщине приходится снять «розовые очки» — в кармане пиджака благоверного она находит письмо от любовницы. Тогда же в гости к супругам заявляется друг Макса Виктор, который рассказывает Катерине такие подробности тайной жизни еe мужа, каких она даже представить не могла. И что теперь со всем этим делать обманутой идеальной жене?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальная жена»