Биография

Дмитрий Белоцерковский — российский актер театра и кино. Родился в Ставропольском крае 7 августа 1988 года. Мама Дмитрия, Наталья Александровна, рано заметила творческие наклонности сына и отдала его в музыкальную школу, где мальчик научился играть на фортепиано и гитаре. Окончив восемь классов общеобразовательной школы, будущий актер поступил в Ставропольский краевой колледж искусств, а в 2005-м переехал в Москву, где прошел конкурс сразу в четыре театральных вуза, но учиться решил в ВТУ имени Щепкина. Получив диплом, стал служить в театре «Содружество актеров Таганки». Первую работу в кино Дмитрий Белоцерковский получил еще будучи первокурсником — это была совсем маленькая роль в фильме «Бой с тенью». В 2009 году актер принял участие в детективной мелодраме «Битва божьих коровок». Также Белоцерковский появлялся в ситкомах «Папины дочки», «Восьмидесятые», «Универ» и в детективном сериале «Глухарь». В 2022 году его фильмография пополнилась проектами «Два холма» и «Модный синдикат».