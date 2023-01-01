Стройбатя
Wink
Сериалы
Стройбатя

Стройбатя (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно

8.92010, Стройбатя 2 сезона
Комедии, Военные16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Главные герои сериала – новобранцы, которые попадают в стройбат по самым разным причинам: один из героев скрылся от уголовного дела за призывом, другой после травмы не смог пойти в морскую пехоту, третий после школы поступил в ПТУ на специальность каменщик, что определило его армейскую судьбу, и четвертый – типичный «ботаник», который вылетел из института за драку. Задача части – строительство различных объектов, строевой и боевой подготовки там не предусмотрено.

Все сезоны сериала Стройбатя смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Стройбатя»

Всё