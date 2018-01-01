Биография

Артем Волков — российский актер. Родился в Москве 2 октября 1986 года. В детстве с отличием окончил хореографическую школу. Окончил МАИ. Однако по специальности работать не стал. Во время обучения он был актером Театра-студии СТАФ, а в 2004‒2007 годах — одним из руководителей балета FlashDance. Поступил в Театральный институт имени Щукина и успешно окончил его. В кино Артем Волков с 2009 года. Первые роли он получил в сериалах «След» и «Барвиха», а в 2010 году вышло сразу три сериала с его участием — «Адвокат 7», «Такая обычная жизнь», где он получил главную роль Александра Агеева и «Стройбатя», где Волков также играет главную роль. Затем последовали сериалы «Москва. Три вокзала 3», «Золотые. Барвиха 2», «Смерть шпионам. Скрытый враг», «Идеальный брак», Склифосовский 2», комедийная мелодрама «Мамы», короткометражки «Бесследно» и «Мозаика». Успешно играет второстепенные и главные роли, всего в его фильмографии 17 работ в сериалах и фильмах.