Биография

Михаил Казаков — российский актер кино и театра. Родился в Твери 28 января 1988 года. Михаил с детства демонстрировал артистизм, но актерское образование кинодеятель получать не стал. Пройдя небольшой путь на арене кино, он основал сеть кастинг-агентств «КиноДом» с филиалами по всей России. В театральную среду Казаков попал по приглашению — он сыграл в спектакле «Мастер и Маргарита» в Музыкальном театре имени Станиславского. Впервые Михаил Казаков появился на экране еще будучи школьником — он снялся в двух десятках эпизодов комедийного киножурнала «Ералаш», после чего ему стали активно предлагать новые роли. В 2005 году он принял участие в фильме «Побег», но судьбоносным для актера стал ситком «Папины дочки». Михаил исполнил роль Ильи Полежайкина и обрел всенародную известность. Также среди работ Казакова можно найти скетчком «6 кадров», сериалы «Стройбатя» и «Берега», а также полнометражный фильм «Каникулы президента» 2018 года.