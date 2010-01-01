Стройбатя (сериал, 2010) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
9.02010, Стройбатя. Сезон 1. Серия 8
Комедия, Военный16+
- 16+49 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+49 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+49 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+49 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+48 мин
Стройбатя
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Главные герои сериала – новобранцы, которые попадают в стройбат по самым разным причинам: один из героев скрылся от уголовного дела за призывом, другой после травмы не смог пойти в морскую пехоту, третий после школы поступил в ПТУ на специальность каменщик, что определило его армейскую судьбу, и четвертый – типичный «ботаник», который вылетел из института за драку. Задача части – строительство различных объектов, строевой и боевой подготовки там не предусмотрено.
Сериал Стройбатя 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ИГРежиссёр
Игорь
Голованов
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Актёр
Сергей
Баталов
- Актёр
Георгий
Мартиросян
- АВАктёр
Артем
Волков
- ИИАктёр
Илья
Иосифов
- ДГАктёр
Дмитрий
Гудочкин
- МЕАктёр
Максим
Емельянов
- СМАктёр
Сергей
Мелконян
- АРАктёр
Алексей
Рыжков
- Актёр
Дмитрий
Белоцерковский
- Актёр
Михаил
Казаков
- Сценарист
Леонид
Купридо
- АЧСценарист
Андрей
Чивурин
- АКСценарист
Александр
Кушнаренко
- СКСценарист
Сергей
Кулыбышев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Константин
Кикичев
- Продюсер
Дмитрий
Табарчук
- ВТХудожник
Виталий
Трофимов
- ВШМонтажёр
Виктор
Шевцов
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- ГМОператор
Геннадий
Мелентьев
- ВБКомпозитор
Владимир
Борисов
- Композитор
Леонид
Ленер