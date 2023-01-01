Дмитрий Табарчук
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 26 августа 1973 г. (51 год)
Биография
Дмитрий Табарчук — продюсер кино и телевидения. Член Академии российского телевидения. Родился в Челябинске 26 августа 1973 года. Получив аттестат, поступил в Челябинскую государственную медицинскую академию, где отучился на врача-хирурга. Диплом получил в 1996 году. Был директором команды Клуба веселых и находчивых «Уездный город», работал исполнительным продюсером проектов студии «Костафильм». Первыми сериалами, снятыми под его руководством, стали «Кадетство» и «Ранетки». Сегодня Дмитрий Табарчук — генеральный директор компании «НМГ Студия», продюсер и член совета директоров Art Pictures Vision. Принимал участие в создании таких популярных проектов, как «Психологини», «Стройбатя», «Я лечу», «Молодежка», «Родком», «Дылды», «Мамы чемпионов», «Кухня. Война за отель». В 2022 году его фильмография пополнилась комедией «Тетя Марта» и драмой «Стая».
Фильмография
- 8.7
Челюскин. Первые2025
- 7.2Скоро
ВИА Васильки2025
- 7.2Скоро
Доктор Вера2025
- 7.4Скоро
Нам покер2025
- 8.7
Я знаю, кто тебя убил2024
- 9.7
Молодежка. Новая смена2024
- 9.0
Между нами химия2024
- 8.1
Чистые2024
- 9.0
Граница миров2024
- 8.4
Хит2024
- 9.0
Как Деревянко Ломоносова играл2024
- 9.1
Цирк!2024
- 8.7
Дети перемен2024
- 8.6
Подростки в космосе2024
- 8.9
Неверные2024
- 9.3
Фильм о фильме. Слово пацана. Кровь на асфальте2024, 47 мин
- 9.2
Комбинация2024
- 9.4
Слово пацана. Кровь на асфальте2023
- 9.2
Фишер2023
- 8.7
Диагноз «Везучая»2023