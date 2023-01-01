Биография

Дмитрий Табарчук — продюсер кино и телевидения. Член Академии российского телевидения. Родился в Челябинске 26 августа 1973 года. Получив аттестат, поступил в Челябинскую государственную медицинскую академию, где отучился на врача-хирурга. Диплом получил в 1996 году. Был директором команды Клуба веселых и находчивых «Уездный город», работал исполнительным продюсером проектов студии «Костафильм». Первыми сериалами, снятыми под его руководством, стали «Кадетство» и «Ранетки». Сегодня Дмитрий Табарчук — генеральный директор компании «НМГ Студия», продюсер и член совета директоров Art Pictures Vision. Принимал участие в создании таких популярных проектов, как «Психологини», «Стройбатя», «Я лечу», «Молодежка», «Родком», «Дылды», «Мамы чемпионов», «Кухня. Война за отель». В 2022 году его фильмография пополнилась комедией «Тетя Марта» и драмой «Стая».