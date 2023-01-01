ВИА Васильки (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сюжет

«ВИА "Васильки"» — музыкальная драма о мечте и новогоднем желании. Семья отправляется в путешествие, чтобы собрать любимую группу на концерт 31 декабря!



70-е года, СССР. Студентка Лена влюбляется в Юру Василькова, участника музыкальной группы «Васильки», которая становится очень популярной, однако совершенно внезапно пропадает с экранов. Спустя 45 лет дочери Лены получают ее завещание и видят в нем единственный пункт: собрать группу «Васильки» 31 декабря на Новогоднем концерте. Семья хочет исполнить последнее желание Лены и поехать в путешествие, чтобы найти потерявшуюся группу. Что ждет их на этом нелегком пути и как будут развиваться события?



«ВИА "Васильки"» — сериал-драмеди с Дмитрием Харатьяном в одной из главных ролей. Смотреть сериал приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!



Все сезоны сериала ВИА Васильки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.