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ВИА Васильки
Актёры и съёмочная группа сериала «ВИА Васильки»

Актёры и съёмочная группа сериала «ВИА Васильки»

Режиссёры

Юрий Шаров

Юрий Шаров

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Харатьян

Дмитрий Харатьян

Актёр
Анна Котова

Анна Котова

Актриса
Алевтина Тукан

Алевтина Тукан

Актриса
Кай Гетц

Кай Гетц

Актёр
Николай Добрынин

Николай Добрынин

Актёр
Олег Комаров

Олег Комаров

Актёр
Владислав Ветров

Владислав Ветров

Актёр
Дарья Петриченко

Дарья Петриченко

Актриса
Александр Тютин

Александр Тютин

Актёр
Антон Шаврин

Антон Шаврин

Актёр
Севастьян Смышников

Севастьян Смышников

Актёр
Олег Отс

Олег Отс

Актёр
Григорий Верник

Григорий Верник

Актёр
Игорь Верник

Игорь Верник

Актёр
Андрей Межулис

Андрей Межулис

Актёр
Иван Рысин

Иван Рысин

Актёр
Никита Плахотнюк

Никита Плахотнюк

Актёр
Мамука Патарава

Мамука Патарава

Актёр
Ирина Розанова

Ирина Розанова

Актриса
Константин Татаринцев

Константин Татаринцев

Актёр
Вадим Пироженко

Вадим Пироженко

Актёр
Евангелина Козырева

Евангелина Козырева

Актриса
Камиль Юсипов

Камиль Юсипов

Актёр
Оля Белякова

Оля Белякова

Актриса
Тимур Писаренко

Тимур Писаренко

Актёр
Николай Стрекалов

Николай Стрекалов

Актёр
Евгений Бурлин

Евгений Бурлин

Актёр
Арсен Гюльбалаев

Арсен Гюльбалаев

Актёр
Диана Бронникова

Диана Бронникова

Актриса
Игорь Гулаков

Игорь Гулаков

Актёр
Иван �Забелин

Иван Забелин

Актёр
Екатерина Семенова

Екатерина Семенова

Актриса
Эдуард Чекмазов

Эдуард Чекмазов

Актёр
Андрей Титченко

Андрей Титченко

Актёр

Сценаристы

Алексей Екс

Алексей Екс

Сценарист
Владислава Амангельдыева

Владислава Амангельдыева

Сценарист

Продюсеры

Сергей Жуков

Сергей Жуков

Продюсер
Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

Продюсер
Дмитрий Табарчук

Дмитрий Табарчук

Продюсер
Максим Рыбаков

Максим Рыбаков

Продюсер
Антон Володькин

Антон Володькин

Продюсер
Александр Косарим

Александр Косарим

Продюсер
Антон Федотов

Антон Федотов

Продюсер
Кристина Сивоконь

Кристина Сивоконь

Продюсер
Вадим Бакунев

Вадим Бакунев

Продюсер
Алексей Екс

Алексей Екс

Продюсер
Кирилл Балмин

Кирилл Балмин

Продюсер
Ксения Белоусова

Ксения Белоусова

Продюсер
Никита Калашников

Никита Калашников

Продюсер
Ксения Ксендзик

Ксения Ксендзик

Продюсер
Мария Огнева

Мария Огнева

Продюсер
Евгения Хрипкова

Евгения Хрипкова

Продюсер
Алексей Сатолин

Алексей Сатолин

Продюсер

Художники

Леонид Кипнис

Леонид Кипнис

Художник
Светлана Москвина

Светлана Москвина

Художница
Елена Коваль

Елена Коваль

Художница

Операторы

Карим Имамиев

Карим Имамиев

Оператор