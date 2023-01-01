Биография

Андрей Межулис — заслуженный артист России, актер. Родился на Алтае в поселке Новоалтайске 13 марта 1968 года. После службы в армии поступил в ГИТИС и окончил актерский факультет в 1994 году. В 1993 году уже получил свою первую роль в фильме «Настя». Актерская удача была благосклонна к молодому актеру, и в 1999 году он сыграл еще одну роль первого плана — Видоплясов в фильме «Фома Опискин». Актерская судьба начала складываться удачно после талантливо исполненных образов. Творческое амплуа актера очень широко. Роли Андрея Межулиса разноплановые и в различных жанрах, но более всего ему интересны образы прошлого. Он снимается в исторических драмах с особым желанием. Фильмы серии «Тайны дворцовых переворотов» — его лучшие работы. Актеру доступны, как комедийные роли, так и драмы мелодрамы. Актер даже участвовал в дублировании ролей в знаменитом фильме 80-х «Через тернии к звездам». Все фильмы Андрея Межулиса несут на себе отпечаток его широкого таланта. Драма 2000 года «Нежный возраст» показывает умение показать всю глубину психологических переживаний. Такие фильмы в его карьере не единичны. Сыграл более, чем в 120 фильмах.