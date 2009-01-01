Разжалованный (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Двое бойцов комендантской роты получают приказ – доставить в тыл, в распоряжение военного трибунала разжалованного лейтенанта, обвиненного в трусости. Конвой ведет его пешком по району недавних боев. В ходе своих странствий они наталкиваются на медсанбат, обосновавшийся в лесу. На этот же г�оспиталь выходит и группа немцев, прорывающаяся из окружения. Троица вынуждена принять бой, защищая раненых.



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