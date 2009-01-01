Разжалованный (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.62009, Разжалованный
Драмы, Военные92 мин16+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Двое бойцов комендантской роты получают приказ – доставить в тыл, в распоряжение военного трибунала разжалованного лейтенанта, обвиненного в трусости. Конвой ведет его пешком по району недавних боев. В ходе своих странствий они наталкиваются на медсанбат, обосновавшийся в лесу. На этот же г�оспиталь выходит и группа немцев, прорывающаяся из окружения. Троица вынуждена принять бой, защищая раненых.
Разжалованный смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ВТРежиссёр
Владимир
Тумаев
- Актёр
Александр
Михайлов
- Актёр
Никита
Тезин
- ФБАктёр
Филипп
Бажин
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актриса
Марина
Куделинская
- АМАктёр
Андрей
Межулис
- ДКАктёр
Денис
Карасёв
- МСАктёр
Михаил
Солодко
- ИМАктёр
Иван
Мамонов
- Актёр
Николай
Козак
- НПСценарист
Наталия
Портнова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ДКОператор
Дмитрий
Кувшинов
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров