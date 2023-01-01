Улыбка пересмешника (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Любовь до гроба или до банкротства? Сериал о Золушке, чей воздушный замок однажды рассеялся.



Юная Вика из маленького приморского города всегда мечтала об успешном муже, красивой жизни, большой семье. И мечта сбылась — приехавший отдохнуть из Москвы бизнесмен Кирилл влюбля�ется в девушку и увозит ее в столицу. Жизнь Вики похожа на сказку: большая квартира, двое детей, любимый мужчина рядом... Но идиллия рушится в один миг, когда у Кирилла начинаются проблемы на работе. Вскоре Вика понимает, на какие жертвы пойдет ее муж, чтобы сохранить бизнес. Теперь ей самой придется постоять за семью. Что окажется крепче: брак Вики и Кирилла или коммерческие цели?



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