Улыбка пересмешника
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Улыбка пересмешника

Улыбка пересмешника (сериал, 2014) смотреть онлайн

9.22014, Улыбка пересмешника 1 сезон
Детективы, Мелодрамы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Любовь до гроба или до банкротства? Сериал о Золушке, чей воздушный замок однажды рассеялся.

Юная Вика из маленького приморского города всегда мечтала об успешном муже, красивой жизни, большой семье. И мечта сбылась — приехавший отдохнуть из Москвы бизнесмен Кирилл влюбляется в девушку и увозит ее в столицу. Жизнь Вики похожа на сказку: большая квартира, двое детей, любимый мужчина рядом... Но идиллия рушится в один миг, когда у Кирилла начинаются проблемы на работе. Вскоре Вика понимает, на какие жертвы пойдет ее муж, чтобы сохранить бизнес. Теперь ей самой придется постоять за семью. Что окажется крепче: брак Вики и Кирилла или коммерческие цели?

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Улыбка пересмешника»

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