Улыбка пересмешника (сериал, 2014) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Улыбка пересмешника. Серия 11
Улыбка пересмешника
1-й сезон
11-я серия

9.22014, Улыбка пересмешника. Серия 11
Детектив, Мелодрама16+

В маленьком южном городке, где жила Вика, все девушки мечтали об одном - встретить успешного, красивого и любящего мужа… И Вика его встретила. Кирилл был из Москвы, владел собственным бизнесом, и готов был сделать всe ради любимой. Красивый роман, свадьба, переезд в большой дом в столице, рождение двух детей – жизнь Вики была похожа на сказку… которой было суждено однажды закончиться.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

