Улыбка пересмешника (сериал, 2014) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

В маленьком южном городке, где жила Вика, все девушки мечтали об одном - встретить успешного, красивого и любящего мужа… И Вика его встретила. Кирилл был из Москвы, владел собственным бизнесом, и готов был сделать всe ради любимой. Красивый роман, свадьба, переезд в большой дом в столице, рождение двух детей – жизнь Вики была похожа на сказку… которой было суждено однажды закончиться.



