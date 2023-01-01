Биография

Российский актер Кирилл Сафонов известен широкому зрителю благодаря ролям в популярных отечественных сериалах. Привлекательный и талантливый Сафонов является одной из главных «звезд» российского кинематографа и театральной сцены. Кирилл Сафонов родился в Красноярском крае, а юность провел во Львове. Мальчик с детства мечтал об актерской профессии. Когда семья вернулась в родные края, Кирилл поступил в местный институт искусств. После первого курса юноше удалось перевестись в московский ГИТИС. В девяностые годы Сафонов играл в нескольких столичных театрах. В 1999 году актеру поступило предложение выступать на израильской театральной сцене. Кирилл на два года покинул страну. Благодаря этому опыту актер выучил иврит и до сих пор получает предложения ролей от израильских режиссеров. После возвращения на родину Кирилл стал снимать в кино и на телевидении. Самые известные сериалы Кирилла Сафонова – «Военная разведка. Западный фронт», «Курс счастливой жизни» и «Татьянин день». Последняя работа стала знаковой для Кирилла. Роль обаятельного негодяя Сергея Никифорова, жонглирующего женскими сердцами, принесла актеру всенародную любовь.