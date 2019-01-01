Люби их всех (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Молодая женщина примеряет на себя разные образы, чтобы разводить богатых мужчин на деньги.
Остросюжетная драма с Аленой Михайловой, Сергеем Гармашем и Александром Кузнецовым от постановщицы сер�иала «The Телки» Марии Агранович. Саша стремится жить безбедно и ни от кого не зависеть. Для этого она разработала четкий, пусть и непростой план: обмануть как можно больше состоятельных мужчин и уйти в закат с их деньгами. Для каждой из своих целей она выбирает специальный образ. Для одного она — шикарная домохозяйка, следящая за внешним видом, для другого — непосредственная студентка с естественной красотой, для третьего — сирота, разбившая ему сердце.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Мария
Агранович
- Актриса
Алёна
Михайлова
- Актёр
Александр
Кузнецов
- Актёр
Сергей
Гармаш
- АТАктёр
Александр
Тронов
- Актриса
Александра
Киселева
- Актёр
Кирилл
Сафонов
- ДКАктёр
Дмитрий
Красилов
- Актриса
Екатерина
Стулова
- КДАктёр
Кирилл
Дубровицкий
- АСАктёр
Андрей
Стоянов
- Сценарист
Мария
Агранович
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ДДПродюсер
Дмитрий
Добужинский
- АБПродюсер
Анна
Бочкарева
- ИМХудожница
Ирина
Миронова
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ДКОператор
Дмитрий
Карначик
- Композитор
Вадим
Маевский
- МСКомпозитор
Мириам
Сехон