Люби их всех (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Молодая женщина примеряет на себя разные образы, чтобы разводить богатых мужчин на деньги.



Остросюжетная драма с Аленой Михайловой, Сергеем Гармашем и Александром Кузнецовым от постановщицы сер�иала «The Телки» Марии Агранович. Саша стремится жить безбедно и ни от кого не зависеть. Для этого она разработала четкий, пусть и непростой план: обмануть как можно больше состоятельных мужчин и уйти в закат с их деньгами. Для каждой из своих целей она выбирает специальный образ. Для одного она — шикарная домохозяйка, следящая за внешним видом, для другого — непосредственная студентка с естественной красотой, для третьего — сирота, разбившая ему сердце.



Есть ли в этой жизни место подлинным чувствам, узнаете из драмы «Люби их всех» — фильм 2019 года смотреть онлайн на Wink можно уже сейчас.





Люби их всех смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.