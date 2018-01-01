Биография

Александра Киселева — российская актриса, модель, танцовщица. Родилась в Актау, Казахстан, 29 сентября 2002 года. С детства увлекается танцами. Обучалась в школе-студии танцевального коллектива «Тодес», позже была его солисткой. Трижды становилась чемпионкой мира по уличным танцам в стиле вог. Имеет множество международных наград. Участвовала в многочисленных хореографических постановках, конкурсах. В 2024 году окончила Институт кино и телевидения (ГИТР), где обучалась на факультете журналистики. Обучалась в РАТИ-ГИТИС в мастерской С. А. Голомазова. Александра Киселева впервые появилась на экранах в эпизодах сериалов «Склифосовский» и «Паук». Более серьезную роль получила в 2015 году в ленте «Танец тишины». Сыграла саму себя в картине шведского режиссера Хенрика Хеммерлинда Voguerra. В фильмографии актрисы съемки в фильме «Хороший мальчик», сериалах «Искупление», «Вне игры», «Погнали», «Хрустальный», «Сестры» 2021 года, «Содержанки 4», «Игры», «Жар-птица». Озвучивает книги. Снималась в клипах группы «Моя Мишель» и исполнителя Mari Mirai. Участвовала в шоу «Танцы» на ТНТ и вошла в список 13 лучших танцоров проекта. Снимается для российских и зарубежных журналов. Есть большой опыт съемок в рекламных роликах.