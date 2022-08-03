Чиновник (фильм, 2021) смотреть онлайн

Чиновник
Чиновник
6.12021, Чиновник
Комедия76 мин18+

О фильме

Владелец строительной компании Андрей оказался на грани банкротства. Спасти бизнес может победа в тендере, обеспечить которую согласен «свой» человек — знакомый чиновник, нужно лишь замотивировать его. Андрей готовит для дорогого гостя встречу по самому высшему разряду, но, когда час икс наступает, всe начинает идти наперекосяк.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb