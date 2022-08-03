Чиновник (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Владелец строительной компании Андрей оказался на грани банкротства. Спасти бизнес может победа в тендере, обеспечить которую согласен «свой» человек — знакомый чиновник, нужно лишь замотивировать его. Андрей готовит для дорогого гостя встречу по самому высшему разряду, но, когда час икс наступает, всe начинает идти наперекосяк.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ВМРежиссёр
Владимир
Моташнёв
- Актёр
Павел
Майков
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актёр
Александр
Головин
- Актриса
Александра
Киселева
- ТДАктриса
Тереза
Диуро
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актёр
Константин
Похмелов
- ДАСценарист
Джорджо
Амато
- АТСценарист
Андрей
Таратухин
- ТАПродюсер
Тельман
Акавов
- АНПродюсер
Алла
Нюквист
- РВМонтажёр
Роман
Воробьев
- ВИОператор
Василий
Иванов