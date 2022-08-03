Чиновник (фильм, 2021) смотреть онлайн

Владелец строительной компании Андрей оказался на грани банкротства. Спасти бизнес может победа в тендере, обеспечить которую согласен «свой» человек — знакомый чиновник, нужно лишь замотивировать его. Андрей готовит для дорогого гостя встречу по самому высшему разряду, но, когда час икс наступает, всe начинает идти наперекосяк.

