WinkЛюбовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 15 марта 1990 г. (35 лет)
Биография
Любовь Аксенова — российская актриса театра и кино. Родилась в Москве 15 марта 1990 года. После школы Любовь училась в ГИТИСе, который окончила в 2010 году. В 2019 году она стала второй в ежегодном рейтинге самых сексуальных женщин журнала «Максим». Кинокарьеру Любовь Аксенова начала с сериалов «Детективы» и «След». Слава к актрисе пришла после многосерийной ленты «Закрытая школа», в котором она была одной из ведущих героинь. Аксенова исполнила главные роли в лентах «Инквизитор», «Мажор 2», «За гранью реальности», «Эти глаза напротив», «Обнимая небо», «Рассказы», «Содержанки», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Гуляй, Вася!». Также актрису можно увидеть в зарубежном боевике «Джек Райан» с Джоном Красински.
Фильмография
Актриса
- 8.8
Нюрнберг2023, 124 минБесплатно
- 8.5
Бывшие. Happy end2022, 104 мин
- 8.9
The Телки2022Бесплатно
- 8.4
Настя, соберись!2021
- 6.1
Чиновник2021, 76 мин
- 9.1
Садко2017, 78 мин
- 9.5
Салют-72017, 106 мин
- 8.9
Гуляй, Вася!2016, 92 мин
- 9.3
Бывшие2016
- 8.5
Убежать, догнать, влюбиться!2015, 78 минБесплатно
- 7.7
Родина2015, 119 мин
- 8.8
Новогодний рейс2014
- 9.2
Выжить после2013
- 7.4
Рассказы2012, 105 мин