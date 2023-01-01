Любовь Аксёнова

Биография

Любовь Аксенова — российская актриса театра и кино. Родилась в Москве 15 марта 1990 года. После школы Любовь училась в ГИТИСе, который окончила в 2010 году. В 2019 году она стала второй в ежегодном рейтинге самых сексуальных женщин журнала «Максим». Кинокарьеру Любовь Аксенова начала с сериалов «Детективы» и «След». Слава к актрисе пришла после многосерийной ленты «Закрытая школа», в котором она была одной из ведущих героинь. Аксенова исполнила главные роли в лентах «Инквизитор», «Мажор 2», «За гранью реальности», «Эти глаза напротив», «Обнимая небо», «Рассказы», «Содержанки», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Гуляй, Вася!». Также актрису можно увидеть в зарубежном боевике «Джек Райан» с Джоном Красински.