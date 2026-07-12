Нефутбол (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Дане Белых сдетства твердили, чтофутбол—не женское дело, ноона всеравно стала капитаном футбольной команды. Воттолько еекоманду неожиданно собрались закрывать. Спасти ихможет только победа. ИДаня решает собрать своих подруг детства, скоторыми играла вфутбол ещев школе. Этооказывается нетак-то просто, атут ещеи тренер—бывшая «звезда» спроблемами, который вообще несчитает женский футбол футболом… Ноотправив наскамейку запасных неуверенность всебе, лишний веси проблемы наличном фронте, девчонки рвутся кпобеде нетолько вспорте, нои вжизни.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Спортивный
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Максим
Свешников
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актёр
Егор
Корешков
- Актриса
Юлия
Топольницкая
- Актриса
Алина
Алексеева
- АКАктриса
Александра
Кузенкина
- Актриса
Полина
Ауг
- МИАктриса
Мария
Ивакова
- ВЛАктриса
Валентина
Ляпина
- ЗМАктриса
Зарина
Мухитдинова
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Дмитрий
Миллер
- Актёр
Сергей
Муравьёв
- Актриса
Марта
Кесслер
- ФГАктёр
Филипп
Горенштейн
- Актёр
Михаил
Кремер
- ССАктриса
Светлана
Степанковская
- ЮСАктриса
Юлия
Серина
- ЯМАктриса
Янина
Мелехова
- АФАктёр
Артем
Федотов
- Актёр
Андрей
Курносов
- Актриса
Дарья
Фекленко
- ММАктёр
Максим
Михалев
- КМАктёр
Карен
Мартиросян
- ММАктёр
Мухамадали
Махмадов
- ЕБАктёр
Евгений
Березовский
- ИСАктёр
Игорь
Сигаев
- Актёр
Алексей
Гаврилов
- АПАктёр
Александра
Политик
- ЕСАктриса
Елена
Симонова
- МФАктёр
Михаил
Филиппов
- ВТАктёр
Владимир
Торопов
- ВКАктёр
Валерий
Корчанов
- АСАктёр
Александр
Сергеев
- ЕШАктриса
Евгения
Шипова
- ВРАктёр
Вадим
Руденко
- АПАктёр
Александр
Панин
- АБАктёр
Артём
Башенин
- АААктёр
Александр
Аноприков
- Сценарист
Максим
Свешников
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- ЭБСценарист
Эдуард
Бордуков
- АВПродюсер
Артём
Виткин
- ГГПродюсер
Григорий
Грановский
- МДПродюсер
Михаил
Дворкович
- АНПродюсер
Александр
Николаев
- ЕГХудожница
Елизавета
Головина
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- КБОператор
Кирилл
Бегишев
- ДЕКомпозитор
Дмитрий
Емельянов