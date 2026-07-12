Нефутбол
Wink
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Нефутбол
2021, Нефутбол
Комедия, Спортивный82 мин12+
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Нефутбол (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Дане Белых сдетства твердили, чтофутбол—не женское дело, ноона всеравно стала капитаном футбольной команды. Воттолько еекоманду неожиданно собрались закрывать. Спасти ихможет только победа. ИДаня решает собрать своих подруг детства, скоторыми играла вфутбол ещев школе. Этооказывается нетак-то просто, атут ещеи тренер—бывшая «звезда» спроблемами, который вообще несчитает женский футбол футболом… Ноотправив наскамейку запасных неуверенность всебе, лишний веси проблемы наличном фронте, девчонки рвутся кпобеде нетолько вспорте, нои вжизни.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Спортивный
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нефутбол»