Биография

Игорь Сигаев – актер театра и кино, родился 5 сентября 1965 года. Фильмография насчитывает более 70 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в фильмах «Жених для дурочки», «Завод» и др. В 1990 году стал выпускником ЛГИТМиК. Сниматься в кино начал, будучи еще студентом. Первым фильмом Игоря Сигаева стала криминальная комедия «Презумпция невиновности» (1988). Главные роли в кинокартине исполнили Л. Полищук, С. Садальский, Л. Куравлев. После небольшого перерыва в кинокарьере, участвовал в съемках рейтинговых сериалов «Воронины», «Реальные пацаны», «Универ», «СашаТаня», «Практика», «Мамочки», «Последний мент». В кинолентах в основном доставались роли чиновников разного уровня, медицинских работников. Так, например, в двухсерийном фильме «Жених для дурочки» актер сыграл врача-анестезиолога. Партнерами по съемочной площадке стали Е. Великанова, Е. Васильева, А. Чернышов, А. Яцко. В 2018 году актер снялся в полнометражной криминальной драме «Завод». Одну из ролей Игорь Сигаев исполнил в сериале «Обычная женщина» с А. Михалковой в главной роли. Актер также участвовал в съемках рекламы (сотовый оператор МТС, доска объявлений «Юла»).