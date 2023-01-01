Слепой поворот
Wink
Сериалы
Слепой поворот

Слепой поворот (сериал, 2020) смотреть онлайн бесплатно

8.62020, Слепой поворот 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Каскадерша Алиса после смерти мужа пытается продолжить семейное дело. Но внешне самоуверенная Алиса на деле оказывается хрупкой женщиной, тоскующей по мужскому плечу. Подставить его готовы сразу двое — друг мужа Геннадий и клиент Алексей… Кого выберет спортивная красавица и сумеет ли она разгадать тайну гибели супруга?

Все сезоны сериала Слепой поворот смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Слепой поворот»

Всё