Слепой поворот (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Каскадерша Алиса после смерти мужа пытается продолжить семейное дело. Но внешне самоуверенная Алиса на деле оказывается хрупкой женщиной, тоскующей по мужскому плечу. Подставить его готовы сразу двое — друг мужа Геннадий и клиент Алексей… Кого выберет спортивная красавица и сумеет ли она разгадать тайну гибели супруга?

