WinkСериалыСлепой поворот1-й сезон2-я серия
Слепой поворот (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.62020, Слепой поворот. Серия 2
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Каскадерша Алиса после смерти мужа пытается продолжить семейное дело. Но внешне самоуверенная Алиса на деле оказывается хрупкой женщиной, тоскующей по мужскому плечу. Подставить его готовы сразу двое — друг мужа Геннадий и клиент Алексей… Кого выберет спортивная красавица и сумеет ли она разгадать тайну гибели супруга?
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- Актриса
Евгения
Ахременко
- АМАктёр
Алексей
Матошин
- Актёр
Денис
Матросов
- ПМАктёр
Павел
Морозов
- ИСАктёр
Игорь
Сигаев
- АПАктриса
Александра
Пак
- Актёр
Константин
Адаев
- ВЦАктриса
Виктория
Цыганкова
- ВБАктёр
Владимир
Брест
- АБАктёр
Арман
Берикян
- НКСценарист
Наталья
Климова
- Сценарист
Ольга
Никифорова
- НЕХудожница
Наталья
Евладова
- ДМХудожница
Дарья
Мозгунова
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков