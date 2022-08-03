Слепой поворот (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Слепой поворот. Серия 2
Мелодрама16+

О сериале

Каскадерша Алиса после смерти мужа пытается продолжить семейное дело. Но внешне самоуверенная Алиса на деле оказывается хрупкой женщиной, тоскующей по мужскому плечу. Подставить его готовы сразу двое — друг мужа Геннадий и клиент Алексей… Кого выберет спортивная красавица и сумеет ли она разгадать тайну гибели супруга?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

