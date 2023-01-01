Биография

Денис Матросов – разносторонняя личность. Он не только талантливый актер, но и успешный телеведущий, продюсер театральных постановок. Денис родился в декабре 1972 года в простой московской семье. Родители даже подумать не могли, что их сын станет популярным актером. В 1989 году симпатичного паренька-старшеклассника пригласили на телевидение в качестве ведущего любимой детской передачи «В гостях у сказки». Интересная работа захватила Дениса и определила выбор будущей профессии. В 1991 году Матросов успешно закончил Школу-студию МХАТ, а в 1994 – училище имени Щепкина. Воинский долг отдавал в театре Российской армии, которому посвятил 8 лет своей творческой карьеры. В последующие годы актер увлекся антрепризными проектами, организовал «Театр Матросова» и выступил в качестве продюсера нескольких спектаклей. Высокий мужчина с колоритной внешностью всегда пользовался успехом у женщин. Денис был женат трижды. Две первые супруги: Людмила Татарова и Мария Куликова – были из актерских семей. Третья избранница никакого отношения к артистической среде не имеет. В кино Матросов начал сниматься с 1990 года. Но настоящий успех и признание к нему пришли в 2001 году после выхода на экраны телесериала «Две судьбы». Далее последовали новые фильмы и сериалы с участием Дениса Матросова: «Кармелита», «Держи меня крепче», «Дом с лилиями» и многие другие. Большая часть ролей Дениса Матросова – положительные персонажи, вызывающие симпатию. Актер принимал участие в популярных телевизионных проектах, озвучивал мультфильмы, работал телеведущим и ди-джеем на радио.