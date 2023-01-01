Авария (сериал, 2017) смотреть онлайн
2017, Авария 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
На одном из проспектов столицы происходит страшная авария: лимузин миллиардера Шумина, главы нефтяной компании «Bosomoil», выскочив на встречную полосу, таранит автомобиль врача Краснова.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- ВКРежиссёр
Владимир
Койфман
- ЕРАктриса
Екатерина
Решетнико�ва
- Актёр
Денис
Матросов
- Актриса
Анна
Миклош
- СПАктёр
Сергей
Перегудов
- ЕУАктриса
Екатерина
Унтилова
- РГАктёр
Роман
Грибков
- Актриса
Маргарита
Аброськина
- ВНАктриса
Вероника
Норина
- АЧАктёр
Антон
Чернов
- ВОАктёр
Виталий
Олечкин
- ИКСценарист
Ирина
Квирикадзе
- СМСценарист
Сергей
Муратов
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ЮСПродюсер
Юлия
Соболевская
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- АСХудожница
Анастасия
Скутарь
- КБМонтажёр
Ксения
Бурдинова
- ВИКомпозитор
Виталий
Истомин