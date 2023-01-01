Авария
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Авария (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Авария 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

На одном из проспектов столицы происходит страшная авария: лимузин миллиардера Шумина, главы нефтяной компании «Bosomoil», выскочив на встречную полосу, таранит автомобиль врача Краснова.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Авария»