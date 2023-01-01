Авария (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

На одном из проспектов столицы происходит страшная авария: лимузин миллиардера Шумина, главы нефтяной компании «Bosomoil», выскочив на встречную полосу, таранит автомобиль врача Краснова.



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