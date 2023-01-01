Биография

Анна Миклош — российская актриса. Родилась в Ленинграде 23 июня 1978 года. В детстве Анна увлекалась легкой атлетикой и хореографией. После школы кинодеятельница быстро определилась с желаемой профессией и отправилась учиться в Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, но на специальность режиссера. Некоторое время после выпуска девушка работала телеведущей и успела сняться в клипе группы «Краденое солнце». Анна Миклош дебютировала на киноэкране с фильмом «Горько!» 1998 года, после которого снялась в сериалах «Агент национальной безопасности» и «Вовочка». Самые успешные проекты с участием актрисы пришлись на 2010-е годы. Среди них ленты «Я заберу твою семью», «Экспроприатор», «Счастливый билет», «Однажды в Ростове» и «Случай на дороге».