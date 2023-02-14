Храни ее любовь
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Храни ее любовь

Храни ее любовь (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Храни ее любовь
Мелодрама94 мин12+

О фильме

Принимая решение на полчаса подменить сестру Катю, бухгалтера благотворительного фонда, Зоя не догадывается, что очень скоро ее жизни будет угрожать реальная опасность: грабители нацелились на деньги фонда.

Девушку спасает человек по имени Илья. Сам он серьезно ранен. А ведь пуля предназначалась не ему. Зоя хочет теперь только одного: чтобы молодой человек поправился, но получает сообщение, что его больше нет. Однако оказывается, что Илья жив и, конечно, ищет Зою…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

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