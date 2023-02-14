Храни ее любовь (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
9.02015, Храни ее любовь
Мелодрама94 мин12+
О фильме
Принимая решение на полчаса подменить сестру Катю, бухгалтера благотворительного фонда, Зоя не догадывается, что очень скоро ее жизни будет угрожать реальная опасность: грабители нацелились на деньги фонда.
Девушку спасает человек по имени Илья. Сам он серьезно ранен. А ведь пуля предназначалась не ему. Зоя хочет теперь только одного: чтобы молодой человек поправился, но получает сообщение, что его больше нет. Однако оказывается, что Илья жив и, конечно, ищет Зою…
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6.0 КиноПоиск
- Актриса
Анна
Арефьева
- ЕДАктёр
Евгений
Добряков
- Актриса
Анна
Миклош
- ЮКАктриса
Юлия
Кудояр
- ЮЧАктёр
Юрий
Чулков
- ЮУАктёр
Юрий
Уткин
- ЛКАктриса
Лора
Коробских
- ЕЕАктёр
Евгений
Евдокимов
- Актёр
Олег
Чугунов
- ИКАктриса
Ирина
Кузнецова
- ЮТСценарист
Юрий
Тарабанчук
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- ГЕОператор
Георгий
Егоров
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко