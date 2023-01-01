Биография

Анна Арефьева — российская актриса. Родилась в Ленинграде 24 августа 1987 года. Анна родилась в актерской династии, так что с выбором профессии ей долго определяться не пришлось. В 2010 году девушка получила диплом СПбГАТИ, после чего сразу вошла в труппу «Мастерской». Актерским дебютом Анны Арефьевой стала мелодрама «Храни меня дождь» в 2008 году. Далее последовало участие в сериалах «Одну тебя люблю», «Агент особого назначения» и «Возмездие». Среди самых известных работ Арефьевой фильм «Жажда» и сериалы «Пятая группа крови», «Офицерские жены» и «Гений».