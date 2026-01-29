Излечу твои раны (сериал, 2025) смотреть онлайн

В 2007 году молодая акушер-гинеколог Женя становится виновницей трагедии: во время тяжелых родов новорожденная девочка получила травму. Охваченная чувством вины, Женя уходит из профессии. Спустя 18 лет она живет и работает в провинции, одна воспитывает сына Дениса. В ее город переезжают Павел и его дочь Катя – та самая девочка из прошлого. Женя узнает ее среди пациентов и решает помочь. Между Павлом и Женей возникают чувства, но Женя скрывает, что именно она принимала роды у Катиной мамы.



В город возвращается Костя – бывший Женин гражданский муж, он же анестезиолог, стоявший рядом с ней в тот день и тоже хранящий секрет. Тайна, которую Женя хранила почти двадцать лет, вырвется наружу в самый неожиданный момент. Кто окажется предателем, а кто – спасителем? Судьба сделает свой ход, и не всем он будет во благо.

