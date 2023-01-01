Биография

Матвей Зубалевич – актер российского кино. Зрители знают его по популярным молодежным телесериалам. Артисту в основном достаются образы отрицательных героев. Амплуа «плохого парня» прочно закрепилось за ним, хотя сам актер мечтает играть разноплановые роли. Родной город актера – Уфа. Сестра Матвея Нина – его близнец, они родились с разницей в несколько минут. Мальчик с детства увлекался легкой атлетикой, занимался единоборствами, любил кататься на горных лыжах. После окончания 9 класса он стал студентом Уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники. Первые роли Матвей Зубалевич сыграл на сцене, когда активно участвовал в студенческой самодеятельности. Его вдохновило театральное творчество, поэтому после колледжа юноша пошел учиться в Уфимскую государственную академию искусств им. З. Исмагилова. Кроме учебы в вузе, начинающий актер индивидуально занимается с известным педагогом Андреа Калбуччи. В 2007 г. молодой Матвей привлек к себе внимание, участвуя в реалити-шоу «Ты кинозвезда». После этого он снимается в комедии «Дерзкие дни». Следующей знаковой работой Матвея Зубалевича стал фильм «Ангелы войны», который изменил мировоззрение актера. Вскоре он сыграл в популярном сериале «Молодежка». Главные роли актер получил в драме «Грогги» в 2016 г. и фантастическом фильме «Контакт» в 2018 г.