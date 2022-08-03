Надежда (2014) (сериал, 2014) смотреть онлайн

Надя, простая девушка из маленького городка, провожает жениха Алексея на военную службу по контракту. Героиня тщетно пытается отговорить любимого от опасной работы. Однако упрямый парень не хочет жить в бедности и, вопреки уговорам, уезжает. Но женское сердце болело неспроста. Вскоре Надя получает страшное письмо: ее жених пропал без вести..

