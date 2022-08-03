Надежда (2014) (сериал, 2014) смотреть онлайн
9.22014, Надежда (2014) 1 сезон
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Надя, простая девушка из маленького городка, провожает жениха Алексея на военную службу по контракту. Героиня тщетно пытается отговорить любимого от опасной работы. Однако упрямый парень не хочет жить в бедности и, вопреки уговорам, уезжает. Но женское сердце болело неспроста. Вскоре Надя получает страшное письмо: ее жених пропал без вести..
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- Актриса
Евгения
Нохрина
- МЗАктёр
Матвей
Зубалевич
- КПАктёр
Кирилл
Продолятченко
- Актёр
Сергей
Жарков
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- Актёр
Сергей
Горобченко
- ТКАктриса
Татьяна
Косач-Брындина
- КНАктриса
Ксения
Непотребная
- СРАктриса
Светлана
Рубан
- ЕААктриса
Екатерина
Андрейченко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВВХудожник
Валентин
Вырвич
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- РБОператор
Роман
Бурденюк
- ТСКомпозитор
Татьяна
Сирош