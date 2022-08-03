Надежда (2014)
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Надежда (2014)

Надежда (2014) (сериал, 2014) смотреть онлайн

9.22014, Надежда (2014) 1 сезон
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Надя, простая девушка из маленького городка, провожает жениха Алексея на военную службу по контракту. Героиня тщетно пытается отговорить любимого от опасной работы. Однако упрямый парень не хочет жить в бедности и, вопреки уговорам, уезжает. Но женское сердце болело неспроста. Вскоре Надя получает страшное письмо: ее жених пропал без вести..

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Надежда (2014)»