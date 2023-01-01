Биография

Ксения Непотребная — актриса театра и кино. Зрители знают ее по многочисленным ролям в популярных отечественных сериалах «Маргоша», «Универ», «ЗАГС», «Нереальная любовь», «Мамочки» и других проектах. Фильмография актрисы насчитывает более 60 работ. Будущая артистка родилась в Сарове в 1986 г. С раннего детства девочка была увлечена танцами и музыкой. В 1997 г. она окончила курс хореографии в ДШИ и осваивала искусство игры на фортепиано. С 1999 г. она обучалась актерскому мастерству в профессиональном творческом училище искусств в Сарове, а затем поступила в ВТУ им. Щепкина, где постигала театральное искусство на курсе Ю. Соломина. Диплом театрального вуза девушка получила в 2007 г. Дебютные роли Ксения Непотребная исполнила в дипломных постановках. Среди них был спектакль «Бешеные деньги», который сделал ее обладательницей премии «Золотой лист». В кино актриса начала сниматься с 2005 г. Первый опыт в кинематографе она получила, исполнив небольшие роли в сериалах «Люба, дети и завод», «Кадетство», «Папины дочки», «След», «Глухарь». В 2008 г. девушка сыграла одну из героинь популярного телесериала «Маргоша», затем появилась в молодежном ситкоме «Универ». Наиболее значимой для артистки стала роль в картине «ЗАГС». В этом многосерийном фильме Ксения Непотребная предстала в образе главной героини. Другими запоминающимися работами актрисы стали ленты «Нереальная любовь», «Мамочки», «Кровавая барыня», «Триггер».