Не говорите мне о нем (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
9.12016, Не говорите мне о нем
Мелодрама93 мин12+
О фильме
Люба работает главным технологом на кондитерской фабрике в маленьком городке. Как и другие сотрудники, девушка живет впроголодь и едва сводит концы с концами. Однажды в магазине Люба встречает сказочного красавца Вадима. Мужчина очаровывает ее своим обаянием и щедростью. Но уже следующая встреча кардинально меняет отношение Любы. Вадим оказывается новым директором фабрики, и проявляет себя как циничный и равнодушный человек. Любе предстоит разобраться, кто скрывается под масками – волшебный принц или чудовище.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- СНРежиссёр
Станислав
Назиров
- Актриса
Алла
Юганова
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- КНАктриса
Ксения
Непотребная
- АСАктёр
Александр
Серов-Останкинский
- Актёр
Олег
Филипчик
- ЕСАктриса
Екатерина
Соломатина
- ОЕАктриса
Ольга
Ергина
- Актриса
Василиса
Немцова
- АХАктёр
Андрей
Харенко
- ЕШАктриса
Евгения
Шипова
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ТХПродюсер
Тамара
Хромова
- НРПродюсер
Наталья
Рощаховская
- ЕГХудожница
Елена
Гвоздева
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- ВВОператор
Владимир
Володин
- АККомпозитор
Андрей
Климинов