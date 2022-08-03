Не говорите мне о нем
Wink
Фильмы
Не говорите мне о нем

Не говорите мне о нем (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.12016, Не говорите мне о нем
Мелодрама93 мин12+

О фильме

Люба работает главным технологом на кондитерской фабрике в маленьком городке. Как и другие сотрудники, девушка живет впроголодь и едва сводит концы с концами. Однажды в магазине Люба встречает сказочного красавца Вадима. Мужчина очаровывает ее своим обаянием и щедростью. Но уже следующая встреча кардинально меняет отношение Любы. Вадим оказывается новым директором фабрики, и проявляет себя как циничный и равнодушный человек. Любе предстоит разобраться, кто скрывается под масками – волшебный принц или чудовище.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Не говорите мне о нем»