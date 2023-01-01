Биография

Олег Филипчик – актер. Заслуженный артист России. Родился в 1968 году. Сниматься в кино начал подростком. Одновременно с учебой в школе посещал занятия Театра-студии на Красной Пресне. На театральную сцену впервые вышел в 1983 году. Учась на актерском факультете, продолжал играть в спектаклях. Выходил на сцену в нескольких постановках Малого театра. После окончания вуза в 1989 году был зачислен в штат Театра Ермоловой, где и работает в настоящее время. Список театральных ролей Филипчика перевалил за полусотенную отметку. Снимается в кино и на телевидении, популярен у создателей видеорекламы. В фильмах Олегу Филипчику достаются большей частью второстепенные персонажи. Сыграны им и главные роли. В комедийном сериале 2010 года «Наш домашний магазин» его герой порой нарочито серьезен, порой неоправданно беззаботен. В 11 сезонах детективного сериала «Паутина» актер играет мудрого, мужественного и несгибаемого оперуполномоченного. Комедийная мелодрама «Поцелуйте невесту» открыла зрителю новые стороны артистического таланта Олега Викторовича. В этом году выходят новые многосерийные фильмы с участием актера. Публика ждет премьер с нетерпением!