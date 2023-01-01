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Женить нельзя рассорить (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Рита и Аня познакомились в роддоме. Рита тогда родила сына Рому, Аня – дочь Машу. Жизнь развела их, но через много лет подруги случайно встретились снова. Обе состоялись в профессии, вот только в личной жизни – полный штиль. Рита давно замужем и любовь превратилась в привычку. Рома стал программистом, дни напролет сидит за компьютером. Аня рассталась с женатым любовником и сейчас одинока, а Маша вся в работе, думает только о карьере.
Эта случайная встреча доставляет немало хлопот Роме и Маше, ведь мамы твердо решили их поженить. С этого момента проблемы только начались, ведь их взрослые мамы попали в круговорот событий, которые в корне изменили их жизни…
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- СААктриса
Светлана
Антонова
- МДАктриса
Мария
Добржинская
- ВКАктёр
Виталий
Кудрявцев
- Актёр
Олег
Филипчик
- Актриса
Алина
Воскресенская
- АРАктёр
Алексей
Рыжков
- АНАктёр
Адам
Нехай
- АКАктриса
Алина
Колесникова
- ДПАктёр
Даниил
Попов
- ИРАктёр
Иван
Ратников
- ЭУСценарист
Эдина
Умерова
- ЕССценарист
Елена
Соловьева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- Продюсер
Максим
Королев
- ОЖПродюсер
Ольга
Журавлёва
- ДДХудожник
Денис
Думан
- МКОператор
Мария
Казакова