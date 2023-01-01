Женить нельзя рассорить
Wink
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Женить нельзя рассорить
9.12022, Женить нельзя рассорить 1 сезон
Мелодрамы18+

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Женить нельзя рассорить (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Рита и Аня познакомились в роддоме. Рита тогда родила сына Рому, Аня – дочь Машу. Жизнь развела их, но через много лет подруги случайно встретились снова. Обе состоялись в профессии, вот только в личной жизни – полный штиль. Рита давно замужем и любовь превратилась в привычку. Рома стал программистом, дни напролет сидит за компьютером. Аня рассталась с женатым любовником и сейчас одинока, а Маша вся в работе, думает только о карьере.
Эта случайная встреча доставляет немало хлопот Роме и Маше, ведь мамы твердо решили их поженить. С этого момента проблемы только начались, ведь их взрослые мамы попали в круговорот событий, которые в корне изменили их жизни…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

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6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Женить нельзя рассорить»

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