Биография

Актер Виталий Кудрявцев известен телезрителям по проекту «Маросейка, 12». Талантливый и харизматичный актер, он способен сыграть самых разных персонажей и каждому своему герою придает незабываемый шарм. Виталий родился в Москве, в семье, далекой от киноискусства. Сам он тоже не мечтал о карьере артиста: окончив МГУ по специальности «юрист», собирался заняться юридической практикой, но судьба распорядилась иначе. Однажды ему предложили поучаствовать в небольшом кинопроекте – это была, по сути, первая в жизни роль Виталия Кудрявцева. Так он оказался в стенах школы-студии. Работавшие здесь именитые педагоги набирали группы для занятий по актерскому мастерству, причем исключительно из взрослых людей. Так Виталий попал в мир кино и театра и настолько увлекся новой для себя профессией, что решил получить высшее образование по этому профилю – сначала в Славянском институте, а потом и в ГИТИСе. Первый фильм с Виталием Кудрявцевым вышел в 2000 году – артист сыграл Толяна в «Витрине». В это же время был снят эпизод «Маросейки, 12». Актер участвовал в таких ярких проектах, как «Слуга государев», «Бой с тенью», «Медвежий угол». Последние его работы – сериалы «Три сестры» и «Кто ты».