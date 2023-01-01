Шесть соток счастья
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Шесть соток счастья

Шесть соток счастья (сериал, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.82013, Шесть соток счастья 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Застав своего мужа, состоятельного бизнесмена Павла в объятиях молодой девушки, Наталья в состоянии эмоционального потрясения приходит к мысли все оставить и уехать в заброшенный дом своих родителей в поселке Ягодное. Там происходит неожиданная встреча Натальи с Дмитрием, пробуждающая их прежние романтические чувства… Ревность или страсть, месть или прощение - героям нужно искать основы для новой жизни, но сделать этот выбор нелегко.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Шесть соток счастья»