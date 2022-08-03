Шесть соток счастья (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Застав своего мужа, состоятельного бизнесмена Павла в объятиях молодой девушки, Наталья в состоянии эмоционального потрясения приходит к мысли все оставить и уехать в заброшенный дом своих родителей в поселке Ягодное. Там происходит неожиданная встреча Натальи с Дмитрием, пробуждающая их прежние романтические чувства… Ревность или страсть, месть или прощение - героям нужно искать основы для новой жизни, но сделать этот выбор нелегко.

