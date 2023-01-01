Биография

Советский и российский актер Дмитрий Ячевский – из плеяды театральных и киноактеров, которые сформировали современное отечественное кино. Родился 3 июля 1962 года, окончил ГИТИС, работал в московском драматическом театре «Сфера». Сниматься в кино начал еще подростком с 1974 года в киножурнале «Ералаш», что и определило выбор жизненного пути. Служа в театре, дебютировал в фильме «Овен», но кинокарьера началась с озвучивания голоса Пушкина в фильме «Лукоморье. Няня» в 2000 году. Роли Дмитрия Ячевского в фильмах и голос в дубляже известны любителям киноискусства. Сериалы «Две судьбы», «Десантный батя», «Высший пилотаж» любимы многими. Характер актера и характерные роли в драмах и детективах – «Игра. Реванш», «Калейдоскоп судьбы». Но драматические роли не менее глубоки в фильмах Дмитрия Ячевского. Это «Чужие дети», «Отчий берег», «Динозавр» и другие. Всего актер участвовал в 91 фильме, и это явно не конечное число, работа продолжается. Дублирование персонажей в зарубежных блокбастерах и вестернах – еще одна замечательная черта таланта. Всем знакомы такие ленты, как «Спирит: душа прерий» или «Поймай меня, если сможешь». Самой интересной работой на этой стезе для актера явилась лента «Меч короля Артура» 2017 года. Дмитрий Ячевский – народный артист России, счастливо женат на актрисе Анжелике Вольской.