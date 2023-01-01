И расцвел подсолнух
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И расцвел подсолнух
9.12021, И расцвел подсолнух 1 сезон
Мелодрамы16+

И расцвел подсолнух (сериал, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лена Цветкова работает ассистенткой знаменитого хирурга Лазарева. Она соглашается стать его женой. Пусть она не любит профессора, но очень уважает и хочет быть рядом с таким профессионалом и человеком. Но неожиданно влюбляется в отчаянного парня по имени Иван. Она готова уже сказать Лазареву, что свадьбы не будет, но узнает, что Иван — это сын профессора.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «И расцвел подсолнух»

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