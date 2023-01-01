Анатолий Руденко
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 7 октября 1982 г. (42 года)
Биография
Анатолий Руденко – российский актер театра и кино, продолжатель актерской династии, известен поклонникам русских современных мелодрам. Широкую известность получил благодаря сериалам «Дорогая Маша Березина», «Две судьбы». Родители Анатолия Руденко – актеры, мама получила звание «Заслуженная артистка РФ», бабушка и дедушка тоже играли в театре. Мальчик часто присутствовал на съемочных площадках и за кулисами театра. Свою первую роль он получил в 13 лет в фильме «Привет, дуралеи!», который снял Эльдар Рязанов. Анатолий не хотел связывать свою жизнь с творчеством, он мечтал учиться в институте туризма, но, после уговоров матери, все-таки решил попробовать поступить в театральный вуз и с первой попытки стал студентом Щукинского училища. Одной из важнейших работ юноши стал сериал «Две судьбы». Зрители увидели Анатолия Руденко в роли геолога Пети Юсупова. Этот образ сделал начинающего актера популярным. После окончания вуза он ушел в армию, а по возвращении снова стал работать в ЦАТРА. Самому Руденко больше нравится играть в театре, но и в кино он продолжает активно сниматься. Его приглашают не только в сериалы, но и в драматические, комедийные фильмы, такие как «Разведчицы», «Спираль», «Любовницы», «Я не такой! Я не такая!».
Фильмография
Актёр
- 9.1
И расцвел подсолнух2021Бесплатно
- 9.3
Последний мент2015
- 9.5
Кра�сная королева2015
- 8.9
Позови и я приду2014Бесплатно
- 9.3
Подмена в один миг2014Бесплатно
- 9.1
Разорванные нити2014
- 8.9
Дождаться любви2013Бесплатно
- 9.2
Два Ивана2013Бесплатно
- 8.9
Букет2013, 94 минБесплатно
- 9.2
Тили-тили-тесто2013Бесплатно
- 9.0
Проездной билет2010Бесплатно
- 9.0
Мой2009Бесплатно