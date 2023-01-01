Проездной билет
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Проездной билет

Проездной билет (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно

9.02010, Проездной билет 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сергей познакомился с Татьяной и решил, что она и есть девушка его мечты. Однако в тот же вечер клочок бумаги с ее телефоном попал в стиральную машину, и с этого момента вся его жизнь подчиняется поиску Татьяны. В свою очередь, Таня тоже разыскивает Сергея, у нее остался его проездной билет. А большой мегаполис преподносит все новые подсказки и рушит надежды. Время идет, молодые люди создают семьи, но спустя несколько лет судьба сводит Таню и Сергея...

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Актёры и съёмочная группа сериала «Проездной билет»

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