Проездной билет (сериал, 2010) смотреть онлайн бесплатно
9.02010, Проездной билет 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы16+
Сезоны и серии
Сюжет
Сергей познакомился с Татьяной и решил, что она и есть девушка его мечты. Однако в тот же вечер клочок бумаги с ее телефоном попал в стиральную машину, и с этого момента вся его жизнь подчиняется поиску Татьяны. В свою очередь, Таня тоже разыскивает Сергея, у нее остался его проездной билет. А большой мегаполис преподносит все новые подсказки и рушит надежды. Время идет, молодые люди создают семьи, но спустя несколько лет судьба сводит Таню и Сергея...
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- СКРежиссёр
Сергей
Комаров
- ЕПАктриса
Елена
Плаксина
- Актёр
Анатолий
Руденко
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- Актриса
Дарья
Иванова
- АААктриса
Анна
Арланова
- Актёр
Роман
Полянский
- АОАктёр
Артём
Осипов
- Актриса
Анна
Казючиц
- АМАктёр
Алексей
Медведев
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- ЕАСценарист
Е.
Абрамов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- ГНОператор
Геннадий
Немых
- МИКомпозитор
Максим
Иваненко