Михаил Баруздин
- Карьера
- Монтажёр
- Дата рождения
- 26 июня 1985 г. (40 лет)
Фильмография
Монтажёр
- 9.0
Теща-командир2017
- 9.0
Сколько стоит счастье2017
- 8.8
Сердечная недостаточность2017, 93 минБесплатно
- 8.9
Подмена2016
- 8.8
Валькины несчастья2016
- 8.8
Синдром недосказанности2015, 92 минБесплатно
- 8.7
Кровь с молоком2014, 96 минБесплатно
- 9.3
Я все преодолею2014
- 9.3
Гюльчатай. Ради любви2014
- 9.2
Пока живу, люблю2013
- 8.8
Переезд2013
- 9.1
Фальшивая нота2013
- 9.1
Счастливый маршрут2013, 90 минБесплатно
- 8.8
Любовь на четырех колесах2013, 95 минБесплатно
- 8.9
Четвертый пассажир2013, 95 минБесплатно
- 8.8
Цена любви2013
- 9.0
Золотые небеса2011, 94 минБесплатно
- 9.3
Когда зацветет багульник2010
- 8.9
Проездной билет2010