Кровь с молоком (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жительница столицы Евгения работает начальницей следственного отдела. После развода сильная характером девушка выстроила защитный «панцирь» и не может найти достойного спутника.

Костя – дояр на ферме в маленькой деревеньке. Его личная жизнь тоже не ладится, и, кажется, в ней не пре�двидится никаких перемен. Волей случая герои знакомятся на свидании вслепую, где Женя представляется воспитательницей детсада, а Костя – богатым предпринимателем. Обман влечет за собой немало казусов и противоречий, и чем дальше, тем сложнее оказывается выпутаться из него.



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