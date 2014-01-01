Кровь с молоком (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.72014, Кровь с молоком
Комедии, Мелодрамы96 мин12+
Сюжет
Жительница столицы Евгения работает начальницей следственного отдела. После развода сильная характером девушка выстроила защитный «панцирь» и не может найти достойного спутника.
Костя – дояр на ферме в маленькой деревеньке. Его личная жизнь тоже не ладится, и, кажется, в ней не пре�двидится никаких перемен. Волей случая герои знакомятся на свидании вслепую, где Женя представляется воспитательницей детсада, а Костя – богатым предпринимателем. Обман влечет за собой немало казусов и противоречий, и чем дальше, тем сложнее оказывается выпутаться из него.
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5.4 КиноПоиск
- АХРежиссёр
Александр
Хван
- ОФАктриса
Ольга
Фадеева
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- Актриса
Яна
Крайнова
- ВДАктёр
Владислав
Дунаев
- МВАктёр
Михаил
Владимиров
- Актёр
Илья
Коробко
- ИИАктёр
Илья
Исаев
- Актёр
Александр
Обласов
- НЛАктёр
Николай
Лунин
- МСАктёр
Михаил
Скачков
- АКСценарист
Алексей
Красовский
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ТХПродюсер
Тамара
Хромова
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- ВЦОператор
Валерий
Цыбин