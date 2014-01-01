Кровь с молоком
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Кровь с молоком

Кровь с молоком (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.72014, Кровь с молоком
Комедии, Мелодрамы96 мин12+

Сюжет

Жительница столицы Евгения работает начальницей следственного отдела. После развода сильная характером девушка выстроила защитный «панцирь» и не может найти достойного спутника.
Костя – дояр на ферме в маленькой деревеньке. Его личная жизнь тоже не ладится, и, кажется, в ней не предвидится никаких перемен. Волей случая герои знакомятся на свидании вслепую, где Женя представляется воспитательницей детсада, а Костя – богатым предпринимателем. Обман влечет за собой немало казусов и противоречий, и чем дальше, тем сложнее оказывается выпутаться из него.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Кровь с молоком»

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