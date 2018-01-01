Биография

Михаил Владимиров — российский актер. Родился в Москве 28 ноября 1976 года. Михаил принадлежит к творческой династии: назван он в честь своего деда по материнской линии Михаила Державина, который снимался в фильме «Великий перелом» и получил Сталинскую премию. Отец тоже был актером, а мать — художником. Успешно окончив среднюю школу, молодой человек поступил в Щукинское актерское училище. Еще в студенческий период своей биографии он начал активно участвовать в театральных постановках и гастролировал по странам бывшего Советского Союза. По окончании училища актер поступил на службу в Театр сатиры. Впервые на экранах Михаил Владимиров появился в 1994 году, исполнив эпизодическую роль в фильме «Жених из Майами». Уже в 2000 году актер сыграл в знаковой для себя картине — полнометражной комедии «ДМБ», что принесла ему широкую известность. Далее последовало участие в фильме «Даун Хаус». Также зрителям запомнилась роль Владимирова в рейтинговом телесериале «Бригада». В 2005 году актер принимал участие в съемках сериала «Есенин». Среди прочих знаковых проектов, в которых снимался Михаил, выделяются сериалы «Кровавая барыня», «Угрюм-река», «СССР», а также «Абрек». В 2023 году он получил роль в фильме «Конец славы».