Тариф на любовь
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Тариф на любовь

Тариф на любовь (сериал, 2004) смотреть онлайн

9.12004, Тариф на любовь 1 сезон
Комедии, Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

У работающего в солидной фирме Влада все в порядке: хорошая квартира, высокая зарплата, красавица невеста. Но буквально накануне свадьбы, его невеста вдруг начинает делать все, чтобы заставить Влада ревновать. По совету друга Влад отвечает ей тем же: заказывает Катю — девушку по сопровождению, и улетает с ней в Сочи.

Но во время отпуска выясняется, что Катя отнюдь не похожа на девушек своей профессии. Влад разглядел в ней нежную и трепетную душу. И теперь уже выбор невесты для него не так очевиден, как был прежде. Окончательный выбор ему придется делать в самый день свадьбы…

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Актёры и съёмочная группа сериала «Тариф на любовь»

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