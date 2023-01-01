Анатолий Чижиков

Биография

Анатолий Георгиевич Чижиков – российский продюсер, сценарист, актер. Родился в городе Рубцовск 17 марта 1958 г. Начало творческой карьеры продюсера и сценариста Анатолия Чижикова связано с Харьковским государственным университетом, который он окончил в 1986 г., получив образование филолога. После этого отучился на сценарном отделении ВГИКа. В настоящее время является генеральным директором кинокомпании «ФаворитФильм», где реализует творческие проекты совместно с братом – режиссером и продюсером Ильей Чижиковым. За лучшую режиссерскую работу братья награждены призом Скандинавского международного кинофестиваля за мелодраму «Лили» (2016 г.) Сериалы и фильмы Анатолия Чижикова – продюсера составляют перечень из более 40 работ, наиболее известные из которых: криминальная мелодрама «Личные обстоятельства» (2012 г.) с Владимиром Меньшовым в главной роли, биографическая драма «Вангелия» (2013 г.) о знаменитой болгарской целительнице и прорицательнице, криминальный триллер «Экспроприатор» (2018 г.) – приквел знаменитого «Бандитского Петербурга» Владимира Бортко. Работая над сценариями, продюсер несколько раз снялся в кино. Известны роли Анатолия Чижикова: «адвокат Генри Генрихович Арбузов» в криминальном боевике «На углу, у Патриарших» (1995 г.), «хозяин кафе Владимир Владимирович» в комедии «Бриллианты для Джульетты» (2005 г.) Валерия Чикова.