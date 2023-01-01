Страсти по Чапаю (сериал, 2012) смотреть онлайн
9.22012, Страсти по Чапаю 1 сезон
Военные, Исторические18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Рассказ о малоизвестных деталях биографии легендарного комдива Василия Чапаева: первая любовь в 18 лет и побег из родного села, женитьба и семейная жизнь, Первая мировая война, страстные романы с другими женщинами (дочерью белогвардейского офицера и женой комиссара), смертельная вражда, сломанные судьбы и неотвратимая гибель на реке Урал.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- Актёр
Сергей
Стрельников
- ДЩАктёр
Дмитрий
Щербина
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Александр
Соколовский
- Актриса
Ольга
Павловец
- Актёр
Юрий
Батурин
- Актёр
Станислав
Боклан
- Актёр
Максим
Дрозд
- ИСАктёр
Илья
Соколовский
- АЛАктёр
Алексей
Лонгин
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- НЧПродюсер
Наталья
Чижикова
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ВИАктёр дубляжа
Валерий
Иваков
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- МЛАктёр дубляжа
Михаил
Лукашов
- СЧХудожник
Сергей
Чижов
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- АВОператор
Антон
Вербин
- СМКомпозитор
Сергей
Морозов
- ЛМКомпозитор
Людмила
Морозова