WinkСериалыСтрасти по Чапаю1-й сезон4-я серия
Страсти по Чапаю (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
9.32012, Страсти по Чапаю. Серия 4
Военный, Биография18+
Сезоны и серии
- 18+54 мин
Страсти по Чапаю
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+55 мин
Страсти по Чапаю
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+54 мин
Страсти по Чапаю
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+53 мин
Страсти по Чапаю
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+54 мин
Страсти по Чапаю
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+54 мин
Страсти по Чапаю
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+53 мин
Страсти по Чапаю
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+52 мин
Страсти по Чапаю
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+51 мин
Страсти по Чапаю
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+53 мин
Страсти по Чапаю
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+52 мин
Страсти по Чапаю
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+53 мин
Страсти по Чапаю
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Рассказ о малоизвестных деталях биографии легендарного комдива Василия Чапаева: первая любовь в 18 лет и побег из родного села, женитьба и семейная жизнь, Первая мировая война, страстные романы с другими женщинами (дочерью белогвардейского офицера и женой комиссара), смертельная вражда, сломанные судьбы и неотвратимая гибель на реке Урал.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Биография
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- Актёр
Сергей
Стрельников
- ДЩАктёр
Дмитрий
Щербина
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Александр
Соколовский
- Актриса
Ольга
Павловец
- Актёр
Юрий
Батурин
- Актёр
Станислав
Боклан
- Актёр
Максим
Дрозд
- ИСАктёр
Илья
Соколовский
- АЛАктёр
Алексей
Лонгин
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- НЧПродюсер
Наталья
Чижикова
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ВИАктёр дубляжа
Валерий
Иваков
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Гришина
- МЛАктёр дубляжа
Михаил
Лукашов
- СЧХудожник
Сергей
Чижов
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- АВОператор
Антон
Вербин
- СМКомпозитор
Сергей
Морозов
- ЛМКомпозитор
Людмила
Морозова